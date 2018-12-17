РИАМО - 17 дек. В Московской области сотрудника полиции признали виновным в совершении коррупционных преступлений, его приговорили к 4,5 годам тюрьмы, а также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Сотрудник миграционного пункта №2 отдела по вопросам миграции УМВД России по городскому округу Домодедово признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», статьей 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом через посредника за совершение незаконных действий» и статьей 291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Суд установил, что полицейский на протяжении нескольких месяцев получал взятки в размере до 15 тысяч рублей через посредника. Сотрудник полиции незаконно предоставлял взяткодателю бланки миграционных карт и персональных данных иностранцев.

Суд приговорил обвиняемого к 4,5 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 600 тысяч рублей.

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