РИАМО - 17 дек. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заявку ОАО «Коломенский завод» на предоставление льготного займа в размере порядка 1,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Как уточняется в материале, предприятие планирует направить средства на оплату договора лизинга по поставке оборудования для производства топливной аппаратуры для изготовления и ремонта дизельных двигателей, а также обрабатывающих центров и станков.

«Общая стоимость проекта составляет 1,855 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей в виде займа будут предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга, еще 93,7 миллиона рублей выделит само предприятие, остальные средства – 1,261 миллиарда рублей за счет финансового партнера заемщика «Коломенский завод», – сказал министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

«Коломенский завод», который в этом году отметил свое 155-летие, является единственным в России производителем современных магистральных пассажирских тепловозов, разработчиком и изготовителем нового поколения пассажирских электровозов и грузовых тепловозов для железных дорог России, стран СНГ и Балтии.

Предприятие входит в состав компании «Трансмашхолдинг» – одного из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники.

Всего на последнем экспертном совете Фонда развития промышленности было одобрено девять проектов из Московской, Вологодской, Челябинской и Свердловской областей, Пермского края, Республик Бурятия и Татарстана на общую сумму займов более 2,57 миллиарда рублей, общая стоимость проектов составит более 6,17 миллиарда рублей.