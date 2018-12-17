РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Общественники Подольска планируют запросить у прокуратуры округа итоги проделанной за 2018 год работы по незаконной деятельности асфальтовых заводов промзоны «Северная», сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В администрации Подольска в понедельник состоялось заседание комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты Подольска. В рамках мероприятия общественники обсудили и вопрос, касающийся деятельности двух незаконных асфальтовых заводов в промзоне «Северная».

«На сегодняшний день деятельность двух предприятий на территории данной промзоны незаконна. Поэтому мы планируем запросить у прокуратуры горокруга итоги проделанной работы по данному вопросу за 2018 год и уже на следующем заседании с коллегами хотим ознакомиться с этим материалом», – сказал Мухамеджанов.

Он отметил, что одна из данных компаний – ООО «Дорлидер» производит не только асфальт, но и выполняет работы по его укладке.

«Также член нашей комиссии в деревне Бережки Подольска проведет общественный мониторинг по работам, которые выполняло данное предприятие», – пояснил он.

На деятельность предприятий промзоны «Северная» в Подольске неоднократно жаловались жители, так как от выбросов промзоны страдают близлежащие микрорайоны Быково, Ново-Сырово, Силикатная-2, Красная Горка, Парковый, Добрятино, а в эпицентре находится поселок Цемзавода.