РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 18 дек. В Подольске члены общественной палаты округа проведут прием граждан во вторник, консультации смогут получить все желающие, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Члены общественной палаты городского округа Подольск 18 декабря 2018 года проведут прием населения по адресу: улица Кирова, дом 4, в помещении общественной палаты (вход со стороны Концертного зала администрации)», – говорится в сообщении.

Прием состоится с 16:00 до 18:00.