РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика в Балашихе, очередное заседание проведут во вторник.

Из-за неявки вызываемых свидетелей суд перенес дальнейшие слушания на 10:00 на вторник, когда будут допрошены дополнительные свидетели.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову поручили провести экспертизу тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7 %, выявленных при судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ (Халатность).