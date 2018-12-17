РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Две детские школы искусств подмосковной Балашихи вошли в десятку лучших учреждений культуры Московской области по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Исследование проводилось министерством культуры Московской области среди 203 детских школ искусств в период с 25 октября по 15 ноября.

«Две детские школы искусств Балашихи стали лидерами рейтинга, подготовленного министерством культуры Московской области по итогам 2018 года. Это детская школа искусств №1 имени Свиридова, которая второй год попадает в десятку лучших, и детская школа искусств №7», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что главными критериями, по которым оценивали школы, стали количество поступивших в средние и высшие учебные заведения по окончании детской школы искусств, успехи учеников на всероссийских, международных олимпиадах, организация и информатизация учебного процесса, а также техническое оснащение кабинетов.

Кроме того, школы оценивали по качеству преподавания, наличию ученых званий и высшей категории у педагогов.

В 2017 году в десятку лучших детских школ искусств Подмосковья вошли три школы Балашихи. Второе место из 208 заняла детская школа искусств №1 имени Свиридова, одинаковое количество баллов набрали детская духовая музыкальная школа №2 и детская школа искусств №7.