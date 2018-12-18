РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах возобновляет работу школа туристической подготовки, первое занятие пройдет во вторник, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации горокруга.

«Мы рады сообщить вам, что после долгого перерыва Люберецкий клуб туристов возобновляет работу школы туристической подготовки. Восемнадцатого декабря состоится первое занятие школы туристической подготовки базового и специализированного уровней», – говорится в сообщении.

Занятия по теоретическому курсу будут проходить в помещении Люберецкого клуба туристов по адресу: улица Кирова, дом №61/7.

Программа школы утверждена Федерацией спортивного туризма Московской области. Она рассчитана на всех желающих, в том числе на тех, кто ни разу не участвовал в туристическом спортивном походе и хочет научиться это делать правильно, интересно и безопасно. Обучаться можно с 18 лет, также школу могут посещать семьи с детьми.

«Цель программы – туристическая и специализированная – водная подготовка, освоение основных практических навыков техники движения по воде, преодоления естественных препятствий, жизнеобеспечения в походных условиях, правила безопасности и страховки, ориентирование на местности, проведение спасательных работ и оказания первой медицинской помощи и другие необходимые темы», – добавляется в материале.

Лекции и семинары будут проходить по вторникам с 19:00 до 21:00. Практические занятия на природе будут проводить по выходным дням пару раз в месяц. Зачетный учебно-тренировочный поход на байдарках состоится в майские праздники 2019 года.

Комплектование учебных отделений осуществляется по мере набора слушателей школы. Также можно записаться лично на первом занятии.