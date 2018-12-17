РИАМО - 17 дек. В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Москве появится первый тактильно доступный экспонат - икона Богоматери «Взыграние Младенца», которую смогут «созерцать» посетители с нарушениями зрения, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Образ Богоматери «Взыграние Младенца» передал в дар музею обладатель премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье 2018» в номинации «Инициатива», автор проекта «Увидеть икону», художник-скульптор Олег Зон. Церемония передачи иконы прошла 13 декабря.

«Эта икона выполнена в технике высокого рельефа из липы, размером 80 на 60 сантиметров. До настоящего момента только один музей, Церковно-Археологический кабинет при Московской духовной академии, представлял тактильно доступную икону, созданную Олегом Зоном», - отмечается в материале.

Образ «Взыграние Младенца» стал первым тактильным предметом, который планируется использовать при разработке новых инклюзивных программ музея имени Андрея Рублева в 2019 году. Музей готовится к приему посетителей с нарушениями зрения, для которых классический художественный музей с витринами и экспонатами, к которым нельзя прикасаться, не является познавательной средой.

«Тактильно доступная икона позволит в буквальном смысле прикоснуться к памятнику христианской иконографии, приблизиться к пониманию канонов иконописи, познакомиться с изображением Богоматери и Младенца Христа», - добавляется в материале.

Проект «Увидеть икону» направлен на социальное служение людям с ограниченными возможностями и особыми потребностями, он делает религиозное искусство доступным для всех. Всего на территории России в храмах Русской православной церкви находятся 26 икон для созерцания через прикосновение, все они созданы художником проекта «Увидеть икону».