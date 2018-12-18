РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске во вторник раздадут около тысячи буклетов по миграционному законодательству в ходе акции, приуроченной к Международному дню мигранта.

В Подольске во вторник пройдет акция «Я мигрант Подмосковья», приуроченная к Международному дню мигранта. Гостям и жителям городского округа около железнодорожной станции «Подольск» раздадут около тысячи буклетов с полезной информацией об изменениях в миграционном законодательстве Российской Федерации.

Акция будет проходить при поддержке общественной палаты городского округа Подольск, с участием волонтеров РОО МО «Объединение и социальная поддержка женщин мигрантов». Мероприятие поддерживают также профильные комиссии общественных палат других муниципалитетов Московской области из Люберец, Пушкина и Мытищ.

Проект «Я мигрант Подмосковья», реализованный в декабре 2017 года, стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 18 декабря начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.