РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с московским ЦСКА на домашнем льду во вторник в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.
По данным календаря матчей, «Витязь» встретится с хоккеистами ЦСКА во вторник. Матч будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на базе Ледового дворца «Витязь».
Начнется игра в 19:30. Проходить матч будет по адресу: улица Кирова, дом 63А.
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