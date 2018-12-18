РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет с московским ЦСКА на домашнем льду во вторник в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на сайте подольского клуба.

По данным календаря матчей, «Витязь» встретится с хоккеистами ЦСКА во вторник. Матч будет проходить в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на базе Ледового дворца «Витязь».

Начнется игра в 19:30. Проходить матч будет по адресу: улица Кирова, дом 63А.