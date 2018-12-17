РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Общественная палата Подольска планирует передать обращение о сносе незаконных гаражей в микрорайоне Силикатная-2, в которых поселились бомжи, в прокуратуру, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В администрации Подольска в понедельник состоялось заседание комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты Подольска. В рамках мероприятия общественники провели общественную экспертизу пяти муниципальных нормативно-правовых актов, подвели итоги уходящего года, а также рассмотрели ряд вопросов.

«В незаконно построенных гаражах в микрорайоне Силикатная-2 поселились люди без определенного места жительства. Сотрудники правоохранительных органов регулярно выезжают на данную территорию, но эти люди возвращаются. Ситуация осложняется тем, что данная территория относится не к городскому округу Подольск, а к РЖД. Поэтому мы решили передать это обращение прокуратуре», – сказал Мухамеджанов.

Данные гаражи находятся на улице Московская напротив дома №3 в небольшой лесополосе. На данной территории находятся не только гаражи, но и погреба, в которых и обосновались люди без определенного места жительства.