РИАМО - 17 дек. Подмосковная Истра вошла в пятерку самых популярных в России малых городов для проведения новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Великий Устюг в Вологодской области, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Истра в Московской области и Осташков в Тверской области входят в топ-5 малых городов по популярности отдыха на Новый 2019 год», – говорится в сообщении.

Сервис составил рейтинг на основе анализа броней гостиниц и домов в дни новогодних праздников с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019-го.

Туристы бронируют новогодние поездки в Истру в среднем на пять ночей и тратят на аренду жилья 3,5 тысячи рублей в сутки на семью.

«Меньше всего на жилье в Новый год туристы потратят в Истре, больше всего – в Суздале (4,5 тысячи)», – добавляется в материале.

Кроме того, в Подмосковье выбирают самый длительный новогодний отдых среди малых городов.