РИАМО - 17 дек. Суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечении инвалида в Павловском Посаде протезом бедра, на который он имеет право, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В Павлово-Посадскую городскую прокуратуру обратился местный житель, инвалид третьей группы, с жалобой на нарушение его социальных прав.

«Заявитель имеет право на получение за счет бюджета технических средств реабилитации. Однако более года он не был обеспечен необходимым протезом бедра», – отмечается в материале.

По результатам проверки Павлово-Посадская городская прокуратура обратилась в суд с заявлением об обязании Московского областного регионального отделении Фонда социального страхования Российской Федерации обеспечить инвалида техническим средством реабилитации.

Решением Павлово-Посадского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены.