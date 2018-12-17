РИАМО - 17 дек. В подмосковных Химках представили различных роботов в рамках ежегодного робототехнического фестиваля «Кубок Бинома», главной темой которого в текущем году стали «Зимние робоигры», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Свои изобретения представили команды из Мытищ, Красногорска, Подольска, Одинцово, Москвы. Активное участие в фестивале приняли также юные робототехники из Химок.

«Всего на фестиваль в Химки приехали более 100 участников. Ребята конструировали роботов, которые играют в хоккей, убирают снег, возят подарки и могут соревноваться в спринте. Приняли участие и самые маленькие робототехники. Для многих из них это были первые в жизни соревнования», – отмечается в материале.

В фестивале смогли принять участие и семейные команды. Кроме соревновательной части для участников также были организованы различные мастер-классы. Ребята научились рисовать 3D-ручками, вырезать новогодние украшения на плоттерах, конструировать из подручных материалов и программировать робототехнические устройства.

Завершился праздник награждением победителей и запуском собственноручно изготовленных ракет. Все участники получили новогодние сувениры и подарки.

«Такие фестивали помогают ребятам учиться и развиваться в игровой форме. К нам приехали семьи из других муниципалитетов. На один день школа стала большой площадкой для творчества. Для ребят были организованы различные мастер-классы, каждый нашел себе занятие по душе», – отметила директор школы № 29 городского округа Химки Наталья Каныгина.