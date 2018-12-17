РИАМО - 17 дек. Очередное судебное заседание по делу так называемого ивантеевского стрелка пройдет в Подмосковье 15 января 2019 года, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мособлсуда.

«Следующее заседание в Ивантеевском суде по уголовному делу «ивантеевского стрелка» запланировано на 15 января 2019 года в 10:00. Планируется допрос подсудимого», - сказал собеседник агентства.

Пятого сентября 2017 года в школе №1 подмосковной Ивантеевки учащийся разбросал в классе дымовые шашки и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.

Ранее суд продлил арест школьника до 16 мая 2019 года. Рассмотрение дела в отношении подростка проходит в закрытом режиме, поскольку подсудимый еще не достиг совершеннолетия.