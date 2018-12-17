РИАМО - 17 дек. Депутаты Мособлдумы на расширенном заседании комитета по вопросам образования, культуры и туризма приняли решение рекомендовать Минкультуры Подмосковья сохранить объем поддержки областного кинематографа, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Сегодня в Подмосковье действует государственная программа «Культура Подмосковья», в рамках которой идет в том числе оснащение домов культуры оборудованием для кинопоказа.

«С 2019 по 2021 год на укомплектование кинооборудованием 11 учреждений культуры будет выделено по 5 миллионов на учреждение. Кроме того, при Мособлкино действует кинокомиссия, которая занимается поддержкой кинематографистов – оказывает помощь в организации съемок, выхода в прокат, подбора команды», – отмечается в материале.

Также Мособлкино организует фестивали в Московской области: «Точка зрения», «Весенний мультипарад», «Концерты артистов кино России» и другие. А также проводит областную акцию «Российское кино – селу!».

С помощью фестивалей на территории Подмосковья продвигается отечественное классическое и современное кино. В 2018 году правительство области выделило более 13 миллионов рублей на девять фестивалей в регионе.

«На заседании было отмечено, что важно и дальше не сокращать объем поддержки фестивальной программы в Подмосковье. По итогам принято решение рекомендовать министерству культуры Московской области сохранить поддержку фестивалей в прежнем объеме», – заключается в пресс-релизе.