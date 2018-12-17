РИАМО - 17 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Можайского городского округа, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии Можайского городского округа Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Можайского городского округа Московской области: Ларцына Виктора Николаевича - консультанта отдела территориального четвертого управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области», - говорится в документе.

Кроме того, членами конкурсной комиссии назначены консультант отдела по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Надточей и заместитель руководителя Главного управления территориальной политики региона Ирина Фудашкина.

Настоящее распоряжение губернатора будет направлено в совет депутатов Можайского городского округа.

Ранее исполняющим полномочия главы Можайского городского округа был назначен Дмитрий Абаренов. Прежний глава округа Илья Поночевный сложил полномочия по собственному желанию.