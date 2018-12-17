РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Полицейские МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Реутове 42-летнего иностранца, подозреваемого в краже автомобильных аккумуляторов, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 41-летнего местного жителя о том, что неизвестный украл аккумуляторы и электроинструменты из его автомашины. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан 42-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В ходе досмотра багажного отделения автомобиля подозреваемого были обнаружены и изъяты семь аккумуляторов и электроинструменты. Проводится проверка причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.