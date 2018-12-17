РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Жители подмосковных Люберец могут поздравить и передать подарки для детей из малообеспеченных семей через отделения «Почты России» до 30 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«В почтовых отделениях Подмосковья соберут новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей. Благотворительная акция пройдет во всех отделениях «Почты России» Московской области. Жители Подмосковья смогут поздравить с наступающим Новым годом детей из малообеспеченных семей и социально-реабилитационных центров», – отмечается в сообщении.

Акция проходит при поддержке министерства социального развития Московской области.

«Книги и журналы, игрушки или канцтовары – новогодним подарком для тех, кто нуждается в теплоте и заботе, может стать любая мелочь. Товар, купленный прямо в отделении почтовой связи или принесенный с собой, примут операторы «Почты России», – добавляется в материале.

Во всех отделениях связи Подмосковья установлены специальные коробки для подарков. Принять участие в благотворительной акции может любой житель Московской области.

Благотворительная акция продлится до 30 декабря. После этого все собранные вещи будут упакованы и переданы в социальные учреждения Подмосковья.

Также во всех почтовых отделениях продолжается акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых Московской области.

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