РИАМО - 17 дек. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку соблюдения требований действующего законодательства ООО «Альянс-Групп», которое осуществляет разработку кварцевых песков на участке «Васютино» в городском округе Павловский Посад, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Проверка показала, что предприятие допустило нарушения условий лицензии на пользование недрами в части несоблюдения сроков проведения мониторинга состояния окружающей среды на месторождении. Кроме того, на производственной территории ООО «Альянс-Групп» допущено беспорядочное складирование отходов.

«По постановлениям прокуратуры департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу привлек юридическое лицо к административной ответственности <…> в виде штрафов на общую сумму 320 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Также прокуратура внесла хозяйствующему субъекту представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.