РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 дек. В подмосковном Королеве 51-летний организатор незаконных азартных игр предстанет перед судом, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

По версии следствия, обвиняемый и его соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, используя компьютерную технику и специальное программное обеспечение, организовали в одной из квартир на проспекте Космонавтов в городе Королеве незаконный игорный бизнес.

«Прокуратура Королева утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Щелковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные организация и проведение азартных игр). Деятельность незаконного игорного заведения была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в марте текущего года (2018 года – ред.)», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Королевский городской суд для рассмотрения по существу.