РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Благотворительная акция «Добрая елка» по сбору новогодних подарков для детей началась в подмосковной Балашихе и продлится до 25 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Балашихе началась акция «Добрая елка». Она будет проходить в торговом центре «Светофор» до 25 декабря. С 15:00 до 20:00 все желающие смогут принести подарок и передать его волонтерам. Все собранные подарки передадут в социальные учреждения Московской области», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что по условиям акции принимаются любые подарки, кроме продуктов питания. Организаторы просят приносить развивающие игры или игрушки. Они должны быть новыми.

Организатором акции «Добрая елка», которая проводится с 2016 года, выступает благотворительный фонд «Исток».

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