РИАМО - 17 дек. Участник массовых беспорядков на Хованском кладбище Москвы Владимир Белов приговорен к трем годам колонии общего режима, сообщила РИАМО в понедельник пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

«Суд признал Владимира Белова виновным по части 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках» - ред.). Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - сказала Ехтанигова.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище 14 мая 2016 года три человека погибли на месте и более 30 получили ранения. Всего в массовой драке участвовали около 200 человек. Основной причиной конфликта стала борьба криминальных элементов с мигрантами за обслуживание кладбища.

Ранее Мосгорсуд вынес приговор 17 участникам массовых беспорядков на Хованском кладбище. В частности, экс-начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ города Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев и соучредитель общественной организации «Здоровая нация» Александр Бочарников получили 11 и 9 лет колонии строгого режима соответственно как организаторы массовых беспорядков с целью силового вытеснения трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища.

В отношении остальных участников массовых беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела были выделены в отдельное производство.