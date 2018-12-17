РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Арбитражный суд Московской области обязал подольское предприятие ликвидировать незаконную свалку вблизи деревни Малое Толбино, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Арбитражный суд Московской области вынес решение по иску администрации городского округа Подольск к ООО «Служба вывоза мусора-1», которая занималась сбором и транспортировкой бытовых отходов на территории производственно-складской базы «Толбино». Муниципальные власти настаивали на том, чтобы общество прекратило складировать мусор на землях, не предназначенных для этого, и вывезло навалы отходов с базы. Теперь по решению суда нарушителям придется прекратить работу с отходами и ликвидировать незаконную свалку», – говорится в сообщении.

Министерство экологии и природопользования Московской области уже несколько раз привлекало данное предприятие, которое ранее называлось «Август ЖКХ», к административной ответственности за нарушения правил обращения с отходами. Помимо этого, по данному вопросу в Минэкологии и другие ведомства неоднократно обращались жители близлежащих деревень Никулино, Лучинское, Большое и Малое Толбино.