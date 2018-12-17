РИАМО – 17 дек. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которой стало известно, с кем сыграют российские клубы «Зенит» и «Краснодар», пишет Газета.ru.



«В Швейцарии прошли церемонии жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, где выступают российские «Зенит» и «Краснодар». Питерцы встретятся в плей-офф с турецким «Фенербахче», а «быки» – с немецким «Байером» из Леверкузена», – говорится в сообщении.



«Краснодар» примет «Байер» на своем поле 14 февраля. Ответный матч состоится в Германии 21 февраля.



«Зенит» сыграет с «Фенербахче» 12 февраля в Стамбуле, а 21 февраля – в Санкт-Петербурге.