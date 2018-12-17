РИАМО - 17 дек. Карантин по бешенству животных отменили на территории деревни Старая Хотча Талдомского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (14 декабря – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 15 октября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Старая Хотча Талдомского городского округа», – говорится в документе.

Ограничения сняли от северной границы деревни Воргаш до восточной границы рабочего поселка Вербилки, далее на запад вдоль границы Талдомского округа до северной границы деревни Воргаш.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.