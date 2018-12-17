РИАМО - 17 дек. Расширенное заседание правительства Московской области пройдет 18 декабря под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.

Дом правительства Московской области находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.