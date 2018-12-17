РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Фигуристы из детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Балашихи стали бронзовыми призерами финала юниорского Гран-при в Ванкувере (Канада), сообщил «РИАМО в Балашихе» тренер пары Денис Самохин.

В соревнованиях в танцах на льду 17-летняя Елизавета Худайбердиева и 20-летний Никита Назаров стали третьими, уступив менее шести баллов соотечественникам Софье Шевченко и Игорю Еременко, а также Арине Ушаковой и Максиму Некрасову.

«Мы – тренеры, довольны тем, как ребята выступили. Может, это и не совсем тот результат, на который мы рассчитывали, но будем работать дальше, искать новые стили. Пара существует три года, и они прогрессируют от года к году. Ребята тренируются ежедневно по четыре часа на льду во Дворце «Арена-Балашиха». Лиза и Никита очень выделяются своим мягким катанием. Канадская публика доброжелательно отнеслась к ним», – сказал Самохин.

Он добавил, что программа, которую спортсмены готовили с марта текущего года, была довольно насыщенная. Были две сложные поддержки, которые не повторялись другими парами, а также интересные дорожки, связки в произвольном танце. Пять элементов в коротком танце. Судьи отметили у ребят очень необычное, нерусское катание.

Кроме Самохина, фигуристов тренируют Мария Боровикова, Эдуард Самохин, а также хореограф Николай Никонов. Все они отмечают высокую работоспособность ребят и стрессоустойчивость, что очень важно в достижении результата. Кроме того, спортсмены пытаются найти что-то новое, помогают тренерскому составу.

Для пары фигуристов это последний юниорский сезон.

«Соперники были сложные, и волнение было. Но нашу пару очень отличает то, что мы не стесняемся. Мы открыты, раскрепощены. Стараемся не катать юниорски, а ставить более взрослые программы. У юниорских пар иногда есть проблема. Они уделяют внимание только сложным элементам. Но в танцах на льду можно делать идеальные сложные поддержки, вращаться, научиться делать твизлы, но если у тебя нет своей манеры катания, своего стиля, сложнее победить во взрослых соревнованиях», – отметили бронзовые призеры.

Они добавили, что сейчас их главная цель – подготовка к первенству России в Перми в конце января. А затем – участие в чемпионате мира в Милане (Италия).

Никита Назаров родом из Рязани, в Балашихе живет и тренируется 11 лет – с самого основания школы «Олимпиец». Елизавета Худайбердиева родом из подмосковных Мытищ и присоединилась три года назад.