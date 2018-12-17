РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Общественники Подольска планируют передать обращение о загрязнении реки Пахры и массовой гибели рыбы представителю прокуратуры, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов.

В администрации Подольска в понедельник состоялось заседание комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты Подольска. В рамках мероприятия общественники провели общественную экспертизу пяти муниципальных нормативно-правовых актов, подвели итоги уходящего года, а также рассмотрели ряд вопросов.

«В начале декабря на круглом столе мы с представителем прокуратуры нашего округа договорились о сотрудничестве и конструктивной работе по обращениям граждан. В частности, незакрытые обращения, на которые мы на данный момент не можем никак воздействовать, мы решили передать прокуратуре. Это касается и обращения по загрязнению реки Пахры и массовой гибели рыбы», – сказал Мухамеджанов.

Загрязнение реки Пахры было зафиксировано в середине октября и привело к массовой гибели рыбы не только в Подольске, но и в Ленинском районе, а также в горокруге Домодедово. Данным вопросом занялись сотрудники администрации округа, Московско-Окского территориального управления федерального агентства по рыболовству, министерства экологии Подмосковья и другие ведомственные структуры. По результатам проверки было возбуждено дело об административном нарушении.