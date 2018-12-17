РИАМО - 17 дек. На участке улицы Рогожский Поселок в столице с 21 декабря 2018 года по 15 октября 2019 года ограничат движение по двум полосам, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«На участке улицы Рогожский Поселок от дома №5 до дома №29, строения 9 с 21 декабря 2018 года по 15 октября 2019 года ограничат движение. Особенности: две полосы с обустройством временных уширений», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, ограничения связаны со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.