РИАМО - 17 дек. Движение транспорта по улице Сретенка перекрыли вечером в понедельник в центре Москвы из-за пожара в нежилом здании, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.
В центре Москвы на улице Сретенка загорелась пристройка к кафе «Натахтари». Кафе расположено на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.
«Возгорание в нежилом здании. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение полностью перекрыто», – говорится в сообщении.
Объехать место ЧП можно по Бульварному кольцу, добавляется в материале.
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