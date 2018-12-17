РИАМО - 17 дек. В центре Москвы на улице Сретенка загорелась пристройка к кафе, пожар ликвидирован, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.

«Семнадцатого декабря в 18:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: улица Сретенка, дом 24/2, строение 1, где происходило загорание в одноэтажной пристройке к кафе», – говорится в сообщении.

Кафе расположено на первом этаже трехэтажного здания. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

Пожар локализовали в 19:11, а в 19:12 ликвидировали. Со слов администрации, людей в здании нет. Сведений о пострадавших не поступало.

Согласно открытым данным, по указанному адресу располагается кафе «Натахтари».

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