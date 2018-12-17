РИАМО - 17 дек. Свыше 7,3 тысячи жителей Подмосковья отдали голос за создание велодорожек в своих муниципалитетах в рамках голосования на портале «Добродел», которое проходило с 12 ноября по 14 декабря, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«За развитие велоинфраструктуры оставлено около 2,5 тысяч комментариев и лайков. Жители могли проголосовать только за один маршрут из представленных, в комментариях оставляли рекомендации по дополнению или корректировке трасс», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что все предложения проанализируют, а затем вместе с проектировщиками определят оптимальные варианты.

«Велодорожки, набравшие максимальную поддержку жителей, планируется организовать в 2019-2020 годах с возможной корректировкой маршрута. Реализация мероприятий будет вестись поэтапно при участии как местных властей, так и региональных», - отметил Гержик.

Лидером по количеству проголосовавших стал городской округ Егорьевск. Здесь веломаршрут по историческим местам поддержали почти 1,3 тысячи жителей. Активно голосовали за создание велодорожек жители Химок, Балашихи, Зарайска и Домодедова. Наиболее популярными маршрутами у проголосовавших стали велодорожки, проходящие через достопримечательности.

Всего на голосование был выставлен 81 веломаршрут в 22 муниципалитетах Московской области.