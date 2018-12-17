РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 дек. В подмосковном Красногорске подвели итоги конкурса «Мой двор – моя гордость», победителем в номинации «Серебряный цветовод» стала 99-летняя Нина Гарькуша, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«На участие в конкурсе жители подали 21 заявку. Победителей определили в шести основных и восьми дополнительных номинациях. Одной из победительниц стала Нина Ильинична Гарькуша, недавно отметившая 99-й день рождения. Всем участникам вручили благодарности от общественной палаты муниципалитета», – сообщила старший инспектор отдела по связям с общественностью управления по связям с общественностью и СМИ администрации горокруга Инна Перельман.

«Я люблю растения. Это моя жизнь, мое здоровье, моя радость. Занимаюсь цветами 16 лет. У меня больше 100 сортов», – сказала Гарькуша.

Она добавила, что продолжит заниматься цветоводством и снова примет участие в конкурсе в 2019 году.

«Одиннадцатого декабря (2018 года - ред.) мне исполнилось 99 лет. Пока я на ногах, буду продолжать ухаживать за цветами», – заключила Гарькуша.

Конкурс «Мой двор – моя гордость» объявила летом 2018 года общественная палата городского округа Красногорск при поддержке общественной палаты Московской области. В нем приняли участие жители, занимающиеся благоустройством придомовой территории.