РИАМО - 17 дек. В рамках работ по комплексному благоустройству и озеленению территории парка Победы в Зеленограде специалисты приступили к прокладке новых сетей электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

В настоящее время многие объекты парка находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают современным требованиям, наблюдаются проблемы с освещением территории, а местами оно и вовсе отсутствует. В ходе работ по благоустройству будет проведена модернизация системы электроснабжения, а там, где необходимо, протянут новые кабели и установят опоры освещения.

«В настоящий момент выполнены основные земляные работы – подготовлены траншеи для прокладки кабельной канализации. Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, будут убраны под землю. От кабельной канализации на поверхность выведут закладные, через которые проведут подключение фонарей и других инфраструктурных объектов», - говорится в сообщении.

Кроме того, провода, убранные под землю, будут защищены от влияния непогоды. При таком размещении кабелей упрощается процесс присоединения новых объектов инфраструктуры, а также эксплуатация – доступ к сетям осуществляется без разрытий через специальные кабельные колодцы. Таким образом, все ремонтные работы будут скрыты от посетителей парка и не помешают их отдыху. Вместе с тем увеличивается и срок службы коммуникаций.

«Всего в ходе благоустройства территории будет протянуто более 35 километров кабеля, установлено более 300 кабельных колодцев и проложено более 57 километров труб из полимерного пластика. К новой системе электроснабжения будут подключены более 400 торшеров, порядка 50 опор освещения вдоль проезжей части и около 500 световых боллардов», - добавляется в материале.

Помимо этого, будут созданы три точки подключения для торговых объектов, также к электросетям парка подключат три остановки наземного городского транспорта с информационными пилонами.

Парк Победы уже более трех десятков лет пользуется популярностью у жителей Зеленограда. Главная задача благоустройства – сделать территорию более привлекательной, уютной и комфортной для всех категорий граждан. Завершить благоустройство парка Победы в Зеленограде планируется в 2019 году.