РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 дек. Члены комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты Подольска провели экспертизу более 20 нормативно-правовых актов администрации с сентября, в ходе проверок нарушений выявлено не было, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комиссии Ренат Мухамеджанов.

В администрации Подольска в понедельник состоялось заседание комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции общественной палаты Подольска. В рамках мероприятия общественники провели общественную экспертизу пяти муниципальных нормативно-правовых актов, а также подвели итоги уходящего года.

«Сегодня (17 декабря - ред.) мы рассмотрели пять постановлений, которые были приняты администрацией округа с ноября текущего года (2018 года – ред.). В новом формате, который проводится в рамках заседания и общественного мониторинга, мы начали работать с сентября текущего года. За данный период у нас прошло четыре заседания, в ходе которых мы рассмотрели более 20 нормативно-правовых актов», – сказал Мухамеджанов.

По его словам, в ходе работы нарушений выявлено не было, были рекомендации, которые комиссия предоставила в соответствующий отдел.

Он отметил, что за четыре месяца общественники также провели два общественных мониторинга. Проект бюджета городского округа Подольск на 2019 год будут рассматривать в январе 2019 года.

Также в рамках заседания в комиссию по общественному контролю включили еще одного члена общественной палаты горокруга Александра Лукина.