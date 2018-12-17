РИАМО - 17 дек. Прокурор попросил Дорогомиловский суд Москвы приговорить к пяти годам колонии водителя автобуса Виктора Тихонова, который в декабре 2017 года въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщила РИАМО в понедельник пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

В декабре 2017 года Тихонов за рулем автобуса ЛиАз «Мострансавто» выехал на тротуар и, продолжив движение, съехал в подземный переход станции московского метро «Славянский бульвар». В результате наезда четыре человека погибли, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.

«Прокурор попросил суд назначить Тихонову пять лет колонии-поселения с лишением права управления транспортным средством сроком на три года», - сказала Татаруля.

Она добавила, что Дорогомиловский суд планирует огласить приговор водителю 19 декабря в 10:00.

Тихонов ранее отказался признать свою вину и сослался на то, что авария произошла по техническим причинам. Следствие, в свою очередь, получило данные, свидетельствующие об исправности автобуса подмосковного предприятия.