РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. В подмосковной Балашихе установят детские площадки и парковки на месте пяти аварийных домов в рамках благоустройства территории, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала декабря текущего года (2018 года – ред.) в Балашихе начался снос аварийных многоэтажных домов. Три дома из пяти запланированных к сносу уже демонтированы. Сегодня (17 декабря – ред.) приступают к сносу многоквартирного дома на улице Зеленая, который был признан аварийным и внесен в перечень объектов незавершенного строительства и аварийных объектов, предусмотренных к ликвидации», – говорится в сообщении.

На месте снесенных объектов планируется благоустройство территории – там собираются оборудовать детские площадки и парковки.

Перечень домов составлен министерством имущественных отношений Подмосковья совместно с Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области и органами местного самоуправления в рамках работы по ликвидации самовольных, брошенных, аварийных и недостроенных объектов, которые портят облик населенных пунктов и угрожают безопасности жителей области.

Работа ведется на территории Подмосковья по поручению губернатора Московской области с конца 2017 года. Согласно проекту все выявленные аварийные постройки и объекты незавершенного строительства на территории Московской области необходимо демонтировать или достраивать.

«С начала текущего года (2018 года – ред.) в Подмосковье снесено более 40 объектов незавершенного строительства, а 76 объектов достроено», – пояснил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Сейчас на территории Подмосковья находится более 300 объектов, предусмотренных к ликвидации.