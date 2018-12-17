РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 дек. Пожарные потушили возгорание в строении в микрорайоне Никольско-Архангельский подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 17 декабря в 16:34 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Никольско-Архангельский, Вишняковское шоссе, дом №109», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 20 человек.