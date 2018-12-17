РИАМО - 17 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах Москвы в вечерний час пик понедельника, движение оценивается в восемь баллов из десяти возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, плотное движение наблюдается на севере МКАД, стоят внешняя и внутренняя стороны дороги, сильно загружена внутренняя сторона МКАД на западе, внешняя сторона на юго-востоке. Также заторы наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Сильные пробки и на Ленинградском шоссе.

Кроме того, загружены улицы в центре столицы. В частности, плотное движение на Москворецкой, Садовнической набережных.

По прогнозу сервиса, к 20:00 ситуация на дорогах Москвы будет оцениваться в шесть баллов, к 21:00 – в четыре бала. После 22:00 ситуация на дорогах улучшится, пробки составят два балла.