РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В городском округе Люберцы составят «дорожную карту» благоустройства дворовой территории новостройки на улице Кирова по просьбе жителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник глава провел личный прием жителей совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным. Собственник квартиры в доме №9 корпус 2 по улице Кирова рассказал, что 25 января 2018 года в доме поменялась управляющая компания, ею стала «Уют». Инициативная группа дома не может получить план благоустройства. При покупке квартир по генплану жильцам обещали фонтаны, детские площадки, благоустроенную территорию без машин. Сейчас сданы три подъезда, шесть еще строятся. Нет никакой благоустроенной территории.

«Заместитель по благоустройству Артем Коханый занимается вопросами благоустройства в городском округе Люберцы. Я поручаю ему решить вопросы в этом доме. Я беру на личный контроль это ситуацию», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что жителям должна быть представлена «дорожная карта» или план, когда и как будет благоустроена территория.