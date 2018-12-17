РИАМО - 17 дек. Глава Ленинского района Подмосковья Валерий Венцаль открыл сезон катаниях на коньках, всего в муниципалитете будут работать 27 ледовых площадок, большинство из них располагаются в шаговой доступности от жилых кварталов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Венцаль дал старт катаниям на церемонии в спорткомплексе «Металлург» в городе Видное.

«Мы открыли сезон массового катания на коньках. Это настоящий праздник! Всего на территории района будут работать 27 ледовых площадок. И я хотел бы заметить, что большинство катков дворовые и в зимний сезон мы будем устраивать там детские праздники, веселые старты, спортивные тренировки» - сказал Венцаль.

Он отметил, что пробиться на главные катки Москвы в выходные иногда сложнее, чем научиться кататься на самих коньках, но выход есть – в Подмосковье работают ледовые площадки, которые не уступают столичным в качестве и удобстве.

Венцаль вместе с семьей опробовал лед на стадионе «Металлург», при этом его младшая дочь встала на коньки впервые. На ледовой площадке у спорткомплекса есть все необходимое: теплые раздевалки, туалеты и свой пункт питания. Сюда нужно приходить со своим оборудованием, воспользоваться прокатом коньков можно на другой площадке - в центральном парке города.

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