РИАМО - 17 дек. В Доме-музее писателя Антона Чехова на Садовой-Кудринской улице в центре столицы приступили к исследованию особенностей памятника для его дальнейшей реставрации, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательных работ для проведения реставрации объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором жил Чехов Антон Павлович в 1886-1890 годы». Здание расположено по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 6, строение 2», – говорится в сообщении.

Сейчас здесь находится Дом-музей Чехова, который в связи с реставрацией временно закрыт для посещения. Двухэтажный флигель был возведен в 1873 году. Тогда усадьбой владел подполковник Василий Ростовцев. Автором проекта стал московский архитектор Афанасьев.

«Уникальный памятник на Садовом кольце строился как флигель главного усадебного дома. Интересная особенность его композиции – два эркера с высокими прямоугольными окнами. И хотя дом относительно небольшой, он ярко выделяется на фоне своих соседей благодаря необычным архитектурным решениям и цвету. Конечно, для горожан он в первую очередь известен, как дом, в котором жил Чехов. Кстати, сам Антон Павлович называл это здание «комодом», – отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что научные и исследовательские работы — важный этап в подготовке к реставрации, в ходе которого эксперты изучают архивные фотографии, исторические документы и решают, как восстанавливать памятник архитектуры. После окончания этих работ собственнику здания предстоит согласовать проект реставрации с Мосгорнаследием. Затем будет выдано разрешение, после чего подрядчик сможет приступить к работам, все этапы которых пройдут под контролем специалистов ведомства.

Семья Чеховых жила в доме на Садовой-Кудринской с 1886 года. Хозяин усадьбы – известный врач, помощник инспектора Московского университета Яков Карнеев, сдавал дом за 650 рублей серебром в год. В стенах этого дома Чехов написал такие пьесы, как «Иванов», «Леший», водевили «Медведь», «Предложение», «Свадьба», первые повести «Степь», «Огни» и ряд других произведений.

В квартире часто собирались представители творческой интеллигенции: Григорович, Короленко, Плещеев, Чайковский, Левитан, Немирович-Данченко, Гиляровский и другие. К сороковой годовщине смерти Чехова в доме №6 по Садовой-Кудринской улице был создан музей писателя.