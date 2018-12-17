РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. В культурном центре Дворца культуры «Дом офицеров» подмосковных Люберец открылась резиденция Деда Мороза, она будет работать до 13 января, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Не только дети, но и взрослые ждут появления Деда Мороза. Это волшебное ожидание чуда есть у всех. Сегодня мы открыли замечательную резиденцию Деда Мороза в культурном центре», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Аниматоры в костюмах зайчика, елки, собаки, снеговика развлекали детей конкурсами. Кроме того, в резиденции прошли мастер-классы по созданию объемных снежинок и ментальной арифметике. Все желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В резиденции работает «Почта Деда Мороза». Дети могут написать и опустить в ящик письма, их доставят в Великий Устюг.

Посетить резиденцию можно с 14:00 до 19:00 каждый день по предварительной записи по телефону: 8 (915) 353-06-38. Резиденция будет работать до 13 января. В праздники работа начнется со 2 января.

Культурный центр Дворца культуры «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, корпус 30.