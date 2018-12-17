РИАМО - 17 дек. Свыше 160 тысяч книг подготовили к списанию в московских библиотеках, забрать их смогут все желающие, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ежегодно московские библиотеки делают ревизию книжных фондов, чтобы освободить место для новых поступлений. А списанные книги раздают всем желающим. К очередному списанию подготовили больше 160 тысяч изданий», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Список книг появится появятся на сайте «Библиогород» 18 декабря.

Ранее был составлен список самых популярных московских библиотек. Топ-10 возглавила библиотека-читальня имени И.С. Тургенева. С января по конец ноября этого года ее посетили 180 тысяч читателей.

Всего десять самых популярных библиотек в столице за этот период посетили свыше 1,1 миллиона посетителей. Горожане заходили в них за книгами, участвовали в различных мероприятиях, устраиваемых здесь, или использовали читальни в качестве коворкинга.