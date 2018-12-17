РИАМО - 17 дек. Существующий размер и порядок оплаты труда муниципальных служащих в новой Москве, а также социальные гарантии для них планируют сохранить до 2021 года, сообщил в понедельник председатель совета муниципальных образований города Москвы Владимир Дудочкин.

«Мы вносим изменения в статью 45.2 закона города Москвы о муниципальной службе и в закон №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Москве». Направлены эти изменения на продление срока действия особенностей организации муниципальной службы в городских округах и поселениях, присоединенных к Москве 1 июля 2012 года», - сказал Дудочкин в ходе заседания комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Дудочкин отметил, что в городских округах и поселениях новой Москвы до 1 января 2019 года сохраняются следующие гарантии, действующие с 1 июля 2012 года: состав денежного содержания, за исключением надбавки к должностному окладу за классный чин, так как в 2014 году его унифицировали по всей столице; размер и порядок оплаты труда; дополнительные гарантии для муниципальных служащих, например, предоставление санаторных путевок.

Кроме того, по словам Дудочкина, до 1 января 2019 года сохранены действующие с 1 июля 2012 года социальные гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в том числе гарантии материально-технического обеспечения, оплаты труда для граждан, исполняющих полномочия на постоянной основе.

«Законопроектом предлагается сохранить эти особенности правового регулирования муниципальной службы и гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, до 1 января 2021 года», - добавил Дудочкин.

Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников рекомендовал Мосгордуме принять данный законопроект в первом чтении при отсутствии поправок.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего городского округа Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.