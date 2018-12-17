РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Спортсменка из подмосковных Люберец примет участие в чемпионате России по армрестлингу среди глухих в составе сборной команды Московской области, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В минувшие выходные, 15 декабря, во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове состоялся первый чемпионат Московской области по армрестлингу среди глухих.

«В весовой категории до 60 килограммов первое место заняла спортсменка, представляющая МУ «Стадион» «Торпедо» ФОКСИ «Надежда» городского округа Люберцы, Алеся Шибанова. Поздравляем. Наша спортсменка вошла в сборную Подмосковья и поедет на чемпионат России», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что уже сейчас она начинает тренироваться, чтобы попасть на всероссийские соревнования, которые пройдут с 28 по 31 марта в городе Кургане.

«Пожелаем ей успехов в тренировках и новых побед», – подчеркнул глава.