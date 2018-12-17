РИАМО - 17 дек. Московское областное УФАС внесло сведения, представленные управлением Федеральной налоговой службы по Московской области, в отношении ООО «Проектсервисмонтаж» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники УФНС по Московской области. В связи с нарушением ООО «Проектсервисмонтаж» условий исполнения контракта, УФНС по Московской области расторгло контракт в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС, общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Проектсервисмонтаж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.