РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 дек. Власти городского округа Люберцы планируют сменить застройщика проблемного жилого комплекса «Звезда Томилино» для завершения строительства, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник глава провел личный прием жителей совместно с городским прокурором Александром Саломаткиным. На прием пришли дольщики ЖК «Звезда Томилино». Одна из них рассказала, что она одна из первых в 2015 году заключила договор долевого строительства. Дом должны были сдать в 2017 году плюс еще год на ввод в эксплуатацию. В итоге сейчас три с половиной этажа бетона залиты и два этажа внизу сделаны. Застройщик говорит, что денег нет. Продажи квартир остановлены.

«Стоит задача заменить застройщика. Сейчас мы обращаемся с письмами в Минстрой. Это не получится в один день и сразу. Я держу эту тему на личном контроле. Буквально сегодня (17 декабря – ред.) утром мы эту тему обсуждали с моим заместителем по строительству Эдуардом Рыжовым, он курирует ваш вопрос», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что опыт в решении подобных вопросов уже есть.