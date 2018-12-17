РИАМО - 17 дек. Доходный дом Вятского архиерейского подворья на Мясницкой улице в столице, построенный в конце XVIII века, получил статус объекта культурного наследия, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

Теперь уникальное здание находится под охраной государства.

«В реестр объектов культурного наследия внесен Доходный дом Вятского архиерейского подворья по адресу: Мясницкая улица, дом 10, строение 1», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, здание построили в конце XVIII века. Предположительно, тогда арендатором территории был московский купец Волченков.

«Согласно архивным материалам, Вятское подворье располагалось на этой территории с конца XVII века. Однако из-за переноса столицы в Санкт-Петербург подворье так и не получило значительного использования и какое-то время пустовало. В конце XVIII века, когда часть земель была продана, а часть отдана под аренду, здесь стала развиваться доходная функция», – уточняется в сообщении.

Именно в этот период и был построен доходный дом. Здание в том числе интересно своей мемориальной ценностью.

«Более 20 лет дом арендовал известный фотограф Петр Павлов – автор многочисленных репортажных съемок общественной и культурной жизни страны, серии видов Москвы. Его творческое наследие представлено в собраниях Эрмитажа, Исторического музея, музея МХАТ и других», – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Памятник – образец доходного дома конца XVIII – начала XIX веков, он участвует в формировании облика Мясницкой улицы. Доходная функция здания сохранялась практически во всех исторических периодах.

Как уточняется в сообщении, статус объекта культурного наследия обеспечит доходному дому охрану государства. Любые работы теперь проводятся только под контролем и после согласования со столичным департаментом культурного наследия. Здание нельзя сносить, а исторический облик запрещено нарушать.

«Отдельно стоит отметить, что совсем недавно Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации этого памятника. Для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения», – уточнил Емельянов.